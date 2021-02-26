При разгерметизации водяного котла в одном из домов Удмуртии обрушились перекрытия

В результате обрушения перекрытий пострадали мужчина и женщина Фото: instagram.com/pssudm/

26 февраля в одном из зданий Глазова произошла разгерметизация водяного котла, которая привела к обрушению межэтажного перекрытия. Об этом сообщает в своем Инстаграме поисково-спасательная служба Удмуртии.

Спасатели эвакуируют потерпевших Фото: instagram.com/pssudm/

В результате аварии пострадало два человека: женщина 1961 года рождения и мужчина 1971 года рождения. Поисково-спасательный отряд Глазова прибыл на место и провели транспортировку пострадавших из дома до автомобиля скорой помощи.

Сейчас обстоятельства происшествия уточняются.

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