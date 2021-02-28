Почти 200 отцов в Удмуртии находятся в отпуске по уходу за ребенком

В Удмуртии в "дектрете" 191 отец фото: архив "КП"

По сообщению ФСС в республике 191 папа находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет - 40% от среднемесячного дохода за 2 предыдущих года. Неработающие граждане тоже получают это пособие, но в минимальном установленном размере. В 2021 году это 8 144,72 руб.

Получать пособие по уходу за ребенком может любой из членов семьи.

Причинами, по которым отец решит уйти в отпуск вместо матери, могут быть самые разные: от желания проводить больше времени с ребенком, до материальных стимулов, если мама зарабатывает больше отца.

Отпуск отцу можно оформить на любой период времени. Максимальная продолжительность – на три года или до 1,5 лет. Можно взять отпуск и выйти на работу, а потом снова взять отпуск..

Если мать оформляла декретный отпуск (отпуск по беременности и родам), то уйти в отпуск по уходу за ребенком отец сможет только после того, как закончится декрет у матери.

Для оформления отпуска нужно написать заявление по месту работы и приложить к нему комплект документов (свидетельство о рождении и справку с места работы матери о том, что она не использует право на отпуск по уходу за ребенком и не получает пособия за это).

Отпуск по уходу за ребенком не заносится в трудовую книжку и не приводит к прерыванию стажа. Выйти из отпуска можно в любой момент.

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