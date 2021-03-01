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Бывшему министру строительства Удмуртии продлили срок

Под стражей он будет находится до конца апреля
Анастасия Михайлова
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Срок Ивана Ястреба увеличили

Срок Ивана Ястреба увеличили

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Иван Ястреб, бывший министр строительства Удмуртии, останется под стражей еще на два месяца. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Так, срок продлится до 29 апреля включительно. Изначально Ивана Ястреба арестовали до конца 2020 года, затем время увеличили до 28 февраля.

Напомним, экс-министра заключили под стражу в ноябре прошлого года за получение взяток в особо крупном размере.

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