Бывшему министру строительства Удмуртии продлили срок

Срок Ивана Ястреба увеличили Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Иван Ястреб, бывший министр строительства Удмуртии, останется под стражей еще на два месяца. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Так, срок продлится до 29 апреля включительно. Изначально Ивана Ястреба арестовали до конца 2020 года, затем время увеличили до 28 февраля.

Напомним, экс-министра заключили под стражу в ноябре прошлого года за получение взяток в особо крупном размере.

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