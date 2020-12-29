Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей экс-министра строительства Удмуртии Ястреба Ивана. Ходатайство подал следователь. При этом обвиняемый в суде просил изменить меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества.При вынесении решения суд принял во внимание мнения сторон, а также характер и тяжесть предъявленных Ивану Ястребу обвинений. После чего вынесли решение о продлении срока до 28 февраля 2021 года.Напомним, 5 ноября стало известно, что экс-министра строительства взяли под стражу. Его обвинили в получении взятки в особо крупных размерах.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Школу в Удмуртии закрыли из-за нарушения антиковидного законодательстваПереход у «Дворца спорта» в Ижевске останется на месте