Погода в Ижевске на 2 марта: потепление до -4 градусов и снег

В Ижевске ожидают снег

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 2 марта.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем температура воздуха составит -2…-4 градуса. Ожидается облачная погода, снег. На дорогах снежные заносы, накат.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 737-743 мм рт. ст.

Желаем вам отличного вторника!

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