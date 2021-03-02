Расписание некоторых пригородных поездов изменится в Удмуртии

Расписание поездов меняется. Фото: архив редакции

С сегодняшнего дня, со 2 марта изменится расписание пригородных поездов Кизнер – Вятские Поляны и Ижевск – Кизнер. Как сообщает пресс-служба ППК АО «Содружество», это связано с техническими причинами.

Так, пригородный поезд №6379 сообщением Кизнер – Вятские Поляны отправится со станции Кизнер в 13:00, т.е. на 5 минут раньше. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования поезда. На станцию Вятские Поляны поезд прибывает в 12:45.

Поезд №6371 сообщением Ижевск – Кизнер до станции Агрыз будет следовать действующим расписанием. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования поезда. Прибытие на станцию Кизнер в 12:45, то есть на 5 минут раньше. Отметим, в расписании указано местное время.

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