Где в Ижевске можно подготовиться к «Тотальному диктанту»

Тотальный диктант в Ижевске

В Ижевске началась подготовка к «Тотальному диктанту», который состоится 10 апреля. Сегодня, 2 марта, открываются бесплатные курсы – они состоят из 6 занятий и проходят в другом, по сравнению с прошлым годом, формате.

Как сообщает пресс-служба Администрации города, занятия начинаются сразу с диктанта – так горожане смогут повторить разные орфографические и пунктуационные темы.

В Ижевске открыто 7 площадок – все расположены в библиотеках. Записаться на курсы можно по представленным телефонам.

Расписание занятий

ДЛЯ СПРАВКИ

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

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