182 семейных дебошира и 36 нерадивых родителей поставлены на учет в Удмуртии

В Удмуртии подвели итоги профилактического мероприятия «Быт» Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 16 по 22 февраля этого года в Удмуртии проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт». Об этом сообщает пресс-центр МВД по республике.

Полицейскими проверено 2037 человек, состоявших на профилактических учетах. В их числе 113 человек, которые уже допускали правонарушения в семейно-бытовых отношениях, и 924 родителя или других законных представителя несовершеннолетних, которые не исполняли обязанности по воспитанию детей.

В результате проверок стало известно о:

- 102 случаях побоев;

- 118 случаях неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей;

- 13 случаях вовлечения несовершеннолетних в распитие спиртных напитков.

Все случаи относятся к административным правонарушениям.

В итоге 182 человека, совершающих преступления в семье и быте, и 36 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, поставлены на профилактически учет.

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