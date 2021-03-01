Более 1000 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Удмуртии

Определены победители 27-х Республиканских зимних сельских спортивных игр Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В последние дни зимы в Вавоже завершились 27-е Республиканские зимние сельские спортивные игры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В играх приняли участие более 1000 человек из 25 сельских районов республики. Все четыре дня они состязались в зимнем полиатлоне, лыжных гонках, хоккее с шайбой, баскетболе, шашках, шахматах, соревнованиях спортивных семей и руководителей.

Победители готовятся к Всероссийскому этапу в Перми Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Кубками и медалями победителей наградили глава Вавожского района Олег Овчинников и первый замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики Денис Парахин.

- 27-е зимние сельские игры останутся в памяти у каждого спортсмена и тренера, зрителя и болельщика. Самое главное, что все получили здесь эмоции от общения, которого нам долгое время не хватало. Благодарю за активное участие и блистательные победы, - прокомментировал Олег Овчинников.

Общекомандные места определили в трех группах в зависимости от численности сельского населения и по наименьшей сумме занятых командами мест Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Узнать полный список победителей можно на сайте. С 16 по 20 марта сильнейшие спортсмены Удмуртии отправятся на Всероссийские зимние сельские спортивные игры в Пермь.

Следующие игры состоятся в 2022 году в Сарапульском районе.

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