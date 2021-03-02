В детском саду Ижевска произошло задымление

Никто не пострадал
Сегодня, 2 марта, рано утром произошло возгорание в детском саду Ижевска №241. На пульт пожарных сообщение поступило о задымлении в 06:59.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, произошло замыкание в электроплите пищеблока. К прибытию возгорание не подтвердилась – все удалось решить силами работников детсада.
Никто из воспитателей и детей не пострадал.
Сейчас детей в детсад не принимают. Для них организованы дежурные группы в соседних дошкольных учреждениях - №73 и 100.
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