Сделку по продаже Ижевских электрических сетей закрыли в Удмуртии

Первую часть сделки закрыли еще в 2018 году Фото: Диля Ахмадишина

Вторую часть сделки по продаже Ижевских электрических сетей закрыли еще в декабре. Об этом 2 марта рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время сессии Госсовета.

— Первая часть комплекса была реализована в декабре 2018 года. Под управление «Удмуртэнерго» перешли 78% имущественного комплекса за 2,56 млрд руб. с НДС. Вторая часть сделки по продаже имущественного комплекса стоимостью 530 млн руб. была закрыта в декабре 2020 года, — рассказал глава региона.

Напомним, первую очередь Ижевских электросетей приобрела компания «Россети» еще в 2018 году. Соглашение вступило в силу в 2019 году. Деньги от сделки планировали потратить на ремонт школ и детских садов.

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