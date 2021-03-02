Какие изменения ждут ижевчан в марте?

Журналист Анастасия Михайлова рассказала, что нового нас ждет в марте Фото: Амир Закиров

2 марта на радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) обсудили, какие изменения ждут ижевчан в первый месяц весны. Ведущая Марина Мирлачева и журналист Анастасия Михайлова обсудили, что теперь пособия на детей не будут продлять автоматически, а уборку в подъездах будут делать чаще.

Полностью прослушать подкаст можно по ссылке.

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