За 7 лет пристроили почти 80 кошек: котокафе в Ижевске спасли от закрытия

Деньги на спасение котокафе присылали не только из Удмуртии. Фото: предоставлено героиней материала

Единственное котокафе в Ижевске удалось спасти благодаря неравнодушным ижевчанам. Об этом сообщает IZHLIFE (18+) со ссылкой на основательницу заведения Марину Шергину.

Котокафе «Мяулэнд» открылось в Ижевске в 2014 году. Сейчас там живут 14 четвероногих. Они все могли бы остаться без крыши над головой 1 марта из-за огромного долга — 130 тысяч рублей. Но Марина бросила клич в соцсетях, и неравнодушные жители города спасли котокафе.

Трудности начались во время пандемии. Заведение не работало и существовало только благодаря людям, которые приносили корм, деньги и лотки. Кафе не работало три месяца. Долг за аренду копился, и встал вопрос о закрытии кафе. Сумму долга собрали за сутки.

— Нам в комментариях даже писали, что ещё не успели побывать у нас в гостях, не закрывайтесь! Помогли и те, кто слышал только от знакомых. К сбору средств подключились в Петербурге, — цитирует IZHLIFE Марину Шергину.

Кстати, прибыли кафе практически не приносит. Цель — пристроить кошек, а все заработанные деньги уходят на аренду и содержание животных. За семь лет в хорошие руки пристроили 80 животных. Желающие могут принести в кафе корм или игрушки.

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