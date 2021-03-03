3 марта в Удмуртии выявлено 76 случаев заражения коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает снижаться Фото: Амир Закиров

В Удмуртии продолжает снижаться число заболевших коронавирусной инфекцией. На утро 3 марта выявлено 76 новых случаев заражения, об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.

Среди заболевших 37 ижевчан и 11 глазовчан. По восемь случаев зарегистрировано в Игринском районе и Воткинске. В Ярском районе четыре новых случая, в Балезинском – три, в Глазовском – два. По одному заболевшему в Завьяловском, Воткинском, Юкменском районах.

За минувшие сутки выздоровели и выписались 85 человек, летальных случаев не зарегистрировано.

Всего в Удмуртии коронавирусом заразились 28 523 жителя. 25 195 пациентов за весь период выздоровели и 364 человека скончались. 2 427 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 422 пациента – в состоянии средней степени тяжести. 115 человек находятся в тяжелом состоянии.

Продолжается вакцинация. Привились уже 27 724 жителя региона, 9 403 получили второй компонент вакцины.

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