Три ковид-центра останутся в Удмуртии к апрелю

Переводить больницы в штатный режим начнут 15 марта Фото: Амир Закиров

К 1 апреля в Удмуртии останется только три ковид-центра: ГКБ №6, Республиканская клиническая инфекционная больница и отделение в Глазовской межрайонной больнице. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

С 15 марта в штатный режим начнет возвращаться Завьяловская районная больница и Воткинская городская больница. С 22 марта - Можгинская районная больница. Все эти изменения произойдут, если позволит эпидемиологическая обстановка. Пока глава Удмуртии считает ее стабильной и контролируемой.

В республику на сегодня поступило 39 782 дозы вакцины. Ее будут поставлять регулярно небольшими партиями. Первый компонент получили 26 064 человека, второй - 5 867. 13 406 людей старше 60 лет получили первый компонент, 2 368 - второй.

В листе ожидания на прививку находятся 6 тысяч человек.

Также ранее анонсировали отмену обязательного масочного режима. Но в результате распоряжение так и не вышло. Мы спросили у жителей Удмуртии, носят ли они средства защиты сейчас.

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