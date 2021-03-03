Ижевчанка, случайно задушившая своего ребенка во сне, проведет в колонии восемь месяцев

Женщину обвиняют в причинении ребенку смерти по неосторожности Фото: pixabay.com

Уголовное дело в отношении 36-летней матери, случайно задушившей своего маленького ребенка во сне, рассмотрели в Ижевске. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Ижевчанку обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла вечером 6 октября 2020 года. Как было установлено судом, подсудимая и ее знакомый употребляли спиртные напитки в квартире мужчины. Вместе с ними находился 6-месячный сын женщины.

Когда пришло время ложится спать, опьяневшая мать устроилась на диване рядом с сынишкой и, уснув, по неосторожности придавила своим телом его голову. Ребенок не смог дышать и скончался.

Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. При назначении наказания суд учел, что женщина была ранее судима и имеет склонность к злоупотреблению алкоголем. Однако обстоятельствами, смягчившими приговор, стало состояние здоровья женщины и ее близких родственников. В итоге ижевчанке назначили восемь месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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