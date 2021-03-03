62 порыва за 10 дней произошло на сетях водоснабжения в Удмуртии

Сети теплоснабжения пережили зиму хорошо. Фото: /www.facebook.com/dmitriy.surnin

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин рассказал на своей странице в Facebook, как коммунальные системы пережили морозы. По его словам, сети теплоснабжения выдержали зиму «с достоинством», а сети водоснабжения не прошли испытание на прочность.

За десять дней на сетях теплоснабжения было восемь отключений. В прошлом году за аналогичный период - 50. Министр отметил, что это - результат концессионных соглашений и инвестиционных программ. С их помощью реконструировали теплосетевой комплекс. Также помогли 200 млн рублей, которые республика выделяла на подготовку к зиме.

На сетях водоснабжения произошло 62 порыва за десять дней против 17 отключений в 2020 году.

- Наглядный показатель необходимости дополнительного инвестирования средств в сферу водоснабжения не только за счёт бюджета, но и реализации проектов ГЧП и инвестиционных программ, - прокомментировал Дмитрий Сурнин.

Он отметил, что «Ижводоканал» в рамках инвестиционной программы собирается вложить 10 млрд рублей в инфраструктуру за 10 лет. Это скажется на тарифах за ЖКУ.

Ранее мы рассказывали, как городская инфраструктура пережила морозы.

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