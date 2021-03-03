Есть вопрос: повысилась ли в Удмуртии заболеваемость детей коронавирусом?

Дети переносят коронавирусную инфекцию как обычную ОРВИ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 10-х чисел января 2021 года Оперштаб Удмуртии начал включать в ежедневную статистику заболеваемости количество заразившихся коронавирусом детей в возрасте до 14 лет. Цифры разнятся: в среднем за сутки появляется от 3 до 10 маленьких пациентов, но были и более настораживающие показатели, так, 15 января заболело 17 детей, а 20 января – 20 детей. Означает ли это, что детская заболеваемость ковидом в регионе повысилась? На этот вопрос «Комсомолке» ответили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

– С начала пандемии в Удмуртской Республике по данным на 25 февраля новой коронавирусной инфекцией переболели 2590 детей до 18 лет. Говорить о росте заболеваемости ковид среди детей нельзя, так как ситуация в регионе по этому показателю стабильная. Ежедневно выявляется примерно одинаковое количество случаев. Это связано с тем, что дети находятся в общих коллективах (в детских садах, школах), – пояснили специалисты.

На конец февраля коронавирусной инфекцией в Удмуртии болело 102 ребенка, и только 10 из них находились на стационарном лечении, остальные лечились на дому. Состояние всех несовершеннолетних пациентов оценивалось как удовлетворительное, кислородозависимых детей, по сообщению Минздрава, среди болеющих ковидом не было.

Сейчас всех детей с подтвержденным диагнозом «коронавирус» госпитализируют в Республиканскую клиническую инфекционную больницу – в ковидные отделения, созданные на базе детских инфекционных отделений. При этом закономерность, замеченная врачами еще в начале пандемии, не меняется: болезнь у детей протекает гораздо легче, чем у взрослых, как обычная ОРВИ. Процент детей с поражением легких не превышает 10-15%.

Также в Минздраве отметили, что по назначению педиатра детям, проходящим амбулаторное лечение, бесплатно выдаются капли в нос, содержащие интерферон. Остальные препараты против ковида имеют противопоказания.

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