126 водителей в Ижевске привлекли к ответственности за нарушения при перевозке детей

Родителям напоминают о правилах безопасной перевозке детей в автомобиле Фото: pixabay.com

В Ижевске продолжают проверять, как водители соблюдают правила перевозки детей, об этом сообщает городской отдел ГИБДД УМВД России.

Правила дорожного движения предписывают перевозить детей до 12 лет исключительно с использованием детских удерживающих устройств, но многие водители, к сожалению, не выполняют это требование. За январь и февраль 2021 года сотрудникам полиции пришлось привлечь к административной ответственности за нарушение требований перевозки детей 126 ижевских водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям: детское удерживающее устройство, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма – это безопасность ваших малышей.

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