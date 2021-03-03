Число жертв ДТП в Глазовском районе Удмуртии увеличилось до трех

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, уже ведется расследование Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Еще один человек, пострадавший в ДТП под Глазовом, скончался в больнице, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним смертельная авария произошла поздним вечером 2 марта на 68 км автодороги «Игра-Глазов». Два человека погибли на месте и четверо попали в больницу. Впоследствии пассажир автомобиля «Лада Гранта» – мужчина 1973 года рождения, скончался в реанимации.

В медучреждении остаются водитель и пассажир автомобиля «Рено Логан», а также водитель автомобиля «Лада Гранта». Они получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Госавтоинспекция Удмуртии призывает водителей быть предельно внимательными на дороге!

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