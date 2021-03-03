84 дворовые территории и 100 общественных пространств благоустроят в Удмуртии по нацпроекту за 2021 год

Контракты предстояло заключить до 1 апреля Фото: Амир Закиров

84 дворовые территории в 29 населенных пунктах Удмуртии благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда» за 2021 год, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Контракты предстояло заключить до 1 апреля, но уже на сегодняшний день определены подрядчики для всех объектов.

Также в текущем году планируется благоустроить 100 общественных пространств. Для 97 из них уже также определены подрядчики.

Всего в рамках нацпроекта из федерального и республиканского бюджетов на благоустройство 184 территорий в этом году будет направлено 421 млн руб.

Власти Удмуртии надеются, что подрядчики смогут заблаговременно подготовиться к сезону, выйдут на работы, как только улучшатся погодные условия и завершат благоустройство до холодов.

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