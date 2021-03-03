Главу муниципального образования в Удмуртии приговорили к обязательным работам за пьяное вождение

Мужчина признал свою вину и раскаялся Фото: pixabay.com

Районный суд признал главу одного их муниципальных образований Сюмсинского района Удмуртии виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему 200 часов обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как было установлено, 26 декабря 2020 года мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по селу Халды, когда его задержали сотрудники ГИБДД. Оказалось, что на тот момент нарушитель уже был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождении медицинского освидетельствования. Ему предложили пройти медосвидетельствование еще раз, и он снова отказался.

Свою вину в суде мужчина признал и в содеянном раскаялся. Теперь он 1 год 6 месяцев не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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