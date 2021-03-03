Сменил специализацию: бывший наркодилер обворовывал детские садики в Ижевске

Устанавливается причастность ижевчанина к другим кражам Фото: Константин ИВШИН

37-летнего неработающего ижевчанина сотрудники полиции задержали по подозрению в нескольких кражах у сотрудников дестадов, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Мужчина оказался ранее судимым за незаконный оборот наркотических средств. В 2020 году он сменил «специализацию». По версии следствия, подозреваемый заходил в здания дошкольных учреждений, обходил кабинеты и похищал деньги из оставленных без присмотра сумок. Обычно это происходило в дневное или вечернее время.

На данный момент полиции удалось установить установлена причастность задержанного к кражам у шести сотрудников детских садиков Устиновского района, которые произошли с октября по декабрь. В настоящее время устанавливается причастность мужчины к другим подобным преступлениям.

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