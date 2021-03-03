Машина сбила девятилетнего мальчика на тротуаре в Ижевске

Ребенок получил травму Фото: Алена Селезнева

Наезд автомобиля на девятилетнего мальчика, ожидавшего на тротуаре зеленый сигнал светофора, произошел в Ижевске, об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

2 марта около 7:40 на улице Клубной возле дома №27 автомобиль «Шевроле Авео» совершал левый поворот на регулируемом перекрестке. Находившаяся за рулем 33-летняя ижевчанка не справилась с управлением и выехала на тротуар, сбив ребенка. Мальчик получил травмы.

Сообщается, что стаж вождения у женщины составлял всего пять месяцев.

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