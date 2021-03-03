Два ижевчанина, продававших наркотики по всей России, предстанут перед судом

Мужчин задержали с большой партией наркотиков Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела против двух ижевчан, которые входили в состав преступной группы, занимающейся незаконным производством и сбытом наркотиков по всей России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как установило следствие, обвиняемые выполняли функции межрегиональных курьеров. При помощи Интернета они сбывали оптовые партии запрещенных веществ в разных регионах, оборудуя для покупателей тайники.

Эту преступную деятельность пресекли в августе 2020 года. На автодороге Ижевск-Сарапул полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился один из обвиняемых. В салоне обнаружилось более 10 кг синтетического наркотика, приготовленного к продаже.

Партия наркотиков была приготовлена к продаже Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В дальнейшем оперативниками был обнаружен оборудованный ижевчанами тайник – он располагался в одном из лесопарков Екатеринбурга. Внутри находилось еще 20 кг аналогичного запрещенного средства. А в Москве полицейские обнаружили склад, в кортом обвиняемые хранили специальное оборудование и более 240 кг химических веществ.

Кроме того, в рамках уголовного дела удалось установить причастность ижевчан к отмыванию денежных средств, полученных от продажи наркотиков – общая сумма составила 732 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Если вину ижевчан докажут, их ждет лишения свободы на срок до 20 лет.

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