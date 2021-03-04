Погода в Ижевске на 4 марта: ветер, гололед и до -3 °С

Снег и гололед ожидаются сегодня в Ижевске Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре 4 марта, четверг. Весна приходит в город и теплеет стремительно. Какая погода ждет жителей сегодня? Рассказываем в нашем традиционном утреннем прогнозе.

По данным Удмуртского гидрометцентра, в столице Удмуртии столбик термометра опустится до -1...-3 °С. Синоптики обещают местами небольшой снег, однако днем он перейдет в умеренный. Юго-Восточный ветер подует со скоростью 8-13 м/с.

На дорогах обещают снежный накат и гололед, поэтому водителям следует быть внимательней!

Температура воздуха ночью опустится до -9...-11 °С. Также будет идти снег.

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