Еще 75 жителей Удмуртии заболели коронавирусом

Заболеваемость инфекцией идет на спад Фото: Амир Закиров

Еще 75 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии – таковы данные Операштаба на 4 марта.

Больше всего заболевших в Ижевске - 44 жителя, в Увинском районе – 8 жителей, в Можге – 6 человек. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 19 человек старше 65 лет.

2424 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 431 – средней степени тяжести, 103 в тяжелом состоянии. Всего в Удмуртии зарегистрировано 364 летальных случая.

Таким образом, на 4 марта в регионе официально подтверждено 28598 случаев коронавирусной инфекции.

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