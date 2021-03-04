Дорогу Ижевск - Сарапул реконструируют в этом году

Ремонт дорог в Удмуртии продолжается Фото: Алена Селезнева

Уже в этом году начнут реконструировать дорогу Ижевск - Сарапул. В планах завершить работы на дороге Костино - Камбарка. Как сообщает пресс-служба Госсовета республики, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланированы работы:

- на объездной Ижевска

- дорогах сообщением Бураново - Киясово, Можга - Вавож, Глазов - Юкаменское

- ремонт участка автодорог Ижевск - Ува и Капустино

- ремонт участка автодорог Ижевск - Ува и Лудорвай - Ильинка.

- Отдельное внимание уделено сельским дорогам. На мероприятия дорожной отрасли предусмотрено 626,8 млн рублей, большая часть из которых будет использована на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения. Список объектов формировался по представлению глав муниципальных образований республики, - отметил Алексей Горбачев, министр транспорта и дорожного хозяйства республики.

По его словам, заключены контракты на ремонт и асфальтирование региональных дорог, а также дорог внутри муниципальных образований.

Общий объем средств дорожного фонда на этот год составляет 9329,1 млн рублей, 1913,7 миллиона из которых - средства федерального бюджета и 7 415,4 млн рублей - регионального.

На содержание дорог потратят 3041,9 млн рублей, на ремонт и капремонт дорог запланировано 2799,3 млн рублей, на строительство дорог - 2315,7 млн рублей. Также в дорожном фонде запланированы расходы на реализацию концессионного соглашения по мосту через реку Каму.

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