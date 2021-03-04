Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Удмуртии

Погода в Удмуртии ухудшится. Фото: pixabay.com

В ночь с 4 на 5 марта в Удмуртии ожидается ухудшение погоды. Как сообщает ГУ МЧС по УР со ссылкой на Гидрометцентр региона, местами по республике ожидается усиление западного ветра. Порывы будут достигать 15-18 м/с. Местами ожидается метель.

Жителей просят следить за новостями и передаваемой информацией, а также закрыть окна и форточки. Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Не ставить авто рядом с деревьями и воздержаться от дальних поездок. Пешеходам переходить проезжую часть в установленных местах.

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