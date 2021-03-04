Замерзающую лыжницу спасли в Удмуртии

Лыжница сама позвонила спасателям

Замерзающую в поле лыжницу спасли в Удмуртии. Как сообщает поисково-спасательная служба республики, сигнал о помощи поступил на пульт 3 марта, в 17:45.

Выяснилось, что в поле между деревнями Болтачево и Старый Бор находится женщина, 1979 года рождения, которая не может самостоятельно двигаться.

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

На поиски незамедлительно выехали спасатели и добровольцы отряда «Регион 18». Оказалось, что женщина шла на лыжах по полю. Она оступилась и упала с лыж. Из-за имеющихся проблем со здоровьем самостоятельно встать не смогла. У женщины был с собой сотовый телефон, по нему она и вызвала помощь.

- Пострадавшая все время находилась на связи, описала нам свой маршрут, по которому двигалась, указала на ориентиры, и уже используя карту мы определили квадрат поиска, - рассказала Мария Видеман, руководитель ПСО «Регион 18».

Спасатели добирались до женщины на снегоходе. Ее нашли в 19:15 в 2 километрах от д. Старый Бор и увезли домой.

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