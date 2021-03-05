План работ на будущий год обсудил Сергей Смирнов с представителями ОНФ Удмуртии

Сергей Смирнов обсудил итоги работы и планы с представителями ОНФ Удмуртии, Фото: http://www.udmurt.ru/

4 марта прошла плановая встреча руководителя администрации главы и правительства Сергея Смирнова с представителями ОНФ Удмуртии. В республике при активном участии общественной организации реализуются сразу два волонтерских проекта: #Мывместе и партийного проекта «Поддержка». На встрече подвели итоги работы и обсудили новые совместные планы на 2021 год.

- Спасибо за чувство единой команды, ОНФ на деле показал, как важно работать вместе и сообща, - поблагодарил Сергей Смирнов представителей организации за работу, в том числе в части общественного контроля и помощи гражданам в период пандемии.

Помимо подведения итогов, на встрече обсудили будущие совместные работы на 2021 год.

- Мы по мере сил и возможностей готовы поддержать все общественно значимые проекты ОНФ, особенно для детей с ограниченными возможностями по здоровью, программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, - рассказал Сергей Смирнов.

Ваге Карапетян, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Удмуртской Республике, рассказал, что проект по популяризации дворового футбола «Уличный красава» будет развиваться и в дальнейшем. А сейчас у ребят уже есть успехи. Также представители ОНФ попросили о технической помощи в организации показа концертов в домах престарелых.

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