Ледовый городок на Центральной площади Ижевска начнут убирать после праздничных дней

Ледовый городок на Центральной площади Ижевска уберут к 13 марта Фото: Амир Закиров

На Центральной площади Ижевска 9 марта начнется демонтаж ледового городка. Новогодние фигуры уберут в связи с приближающимся потеплением. Об этом сообщает пресс-служба Администрация столицы Удмуртии.

К 13 марта, началу Масленичных гуляний на площади, городок уже уберут.

Жителям рекомендуют быть внимательней до момента демонтажа и во время проведения работ во время прогулок на площади, так как фигуры при сильном ветре могут быть небезопасными.

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