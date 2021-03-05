Сущность в виде астрального алкоголика: ижевский экстрасенс прокомментировала ДТП с двумя автобусами

Мистический подтекст увидели ижевчане в двух аналогичных авариях, Фото: Кирилл

За последнюю неделю на одном и том же месте произошло две автобусных аварии. Первое ДТП случилось в субботу, 27 февраля, когда при повороте водитель врезался в световую опору на перекрестке улиц Буммашевская и Удмуртская. Аналогичное происшествие повторилось 4 марта, в четверг, на том же самом участке дороги, только пассажирский автобус ехал в другом направлении.

Одной из возможных причин ДТП посчитали плохую видимость, однако в день повторной аварии была ясная погода.

Ижевчане стали поговаривать о возможном мистическом подтексте аварии. Поэтому «Комсомолка» спросила у финалиста 14-й Международной битвы экстрасенсов Ирины Богдановой, может ли к двум авариям быть причастна нечистая сила?

– Там есть ярко выраженная аномалия - дух, - подтверждает эксперт. - Я увидела его еще в первый раз, странно было, что водитель-профессионал - и вдруг такое происшествие. А сейчас смотрю фото со второго ДТП - видится один и тот же образ. Какой-то беглый новый дух, недавно преставившегося человека, меньше 90 дней назад. Он отводит глаза, человек (водитель. - Прим. ред) не понимает, что происходит в это мгновение.

По словам экстрасенса, погибший, чей дух витает над местом, скончался не на этом перекрестке. Мужчина жил неподалеку и, возможно, вел асоциальный образ жизни. После смерти он превратился в «астрального алкоголика» и теперь нуждается в подпитке чужой энергией.

- Такие сущности питаются энергетикой страха, переживаний, - объясняет Ирина Богданова. - Они это делают не из-за того, что хотят кого-то убить. Они могут присосаться к уставшему, не совсем хорошо себя физически ощущающему человеку.

Экстрасенс предупреждает, что подобные аварии могут случиться и в будущем. Чтобы дух активизировался, необходимо, чтобы луна и планеты пришли в определенное положение, как это было в моменты произошедших ДТП.

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