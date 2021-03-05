10 золотых медалей завоевали спортсмены Ижевска на Всероссийском турнире по кикбоксингу

В копилке ижевских спортсменов 25 медалей, Фото: vk.com/minsport_ur

Спортсмены школы Единоборств Ижевска завоевали 25 медалей на Всероссийском турнире по кикбоксингу в разделе сольные позиции. Хорошая новость появилась в социальных сетях Министерства спорта Удмуртии.

Соревнования проходили в г. Белгород с 27 по 28 февраля. В копилке спортсменов 10 золотых медалей, 9 серебряных и 6 бронзовых. Участники занимались под руководством тренера Линара Багаутдинова.

А 21 марта в столице Удмуртии пройдут Чемпионат и Первенство Приволжско-Федерального округа.

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