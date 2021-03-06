Соревнования по прыжкам на батуте впервые прошли в Удмуртии

В Удмуртии федерация прыжков на батуте появилась летом 2020 года Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Соревнования по прыжкам на батуте «Первый полет» впервые прошли в Удмуртии. Участие в них приняли 35 спортсменов от 5 до 17 лет. Их разделили на 5 возрастных групп, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Кстати индивидуальные прыжки на батуте являются олимпийской дисциплиной. Так, часть участников соревнований боролись за получение третьего юношеского разряда. А спортсмены помладше принимали участие в состязании впервые.

Напомним, в Удмуртии федерация прыжков на батуте появилась совсем недавно - летом 2020 года, однако уже сейчас в нее входят более 40 спортсменов. Ведомство занимается подготовкой жителей республики к межрегиональным и всероссийским стартам для участия в олимпийской дисциплине.

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