Сотрудник ижевского предприятия получил условный срок за кражу инструментов на 100 тысяч рублей

Сотрудника ижевского предприятия обвинили в растрате вверенного ему имущества Фото: Диля Ахмадишина

39-летний инженер, который работал на одном из предприятий Ижевска, получил полтора года лишения свободы условно по статье 160 УК РФ - растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Расследование велось следственным отделом по Первомайскому району Ижевска следственного управления СК России по Удмуртии. В ходе разбирательств было установлено, что мужчина имел доступ к дорогостоящим инструментам, которые хранились на предприятии. В 2019 году, с сентября по декабрь, он неоднократно брал данное имущество и продавал сторонним лицам. А для того, чтобы скрыть свое преступление, оформлял документы, согласно которым осужденный якобы выдавал оборудование другим сотрудникам предприятия. От своей незаконной деятельности он выручил более 100 000 рублей.

На основании собранной сотрудниками правоохранительных органов доказательной базы, суд вынес обвинительный приговор.

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