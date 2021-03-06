Карта распространения коронавируса на 6 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 6 марта 2021 года
Фото: Амир Закиров
По данным оперштаба Удмуртии, на утро 6 марта, в Удмуртии коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразилось еще 76 человек. В том числе 6 детей и 19 пенсионеров.
При этом 77 пациентов вылечилось и их выписали.
По статистическим данным оперштаба, за все время пандемии 28 748 жителей Удмуртии болели коронавирусом. 25 432 пациента смогли победить инфекцию и были выписаны. А 364 человека, к сожалению, скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск - 13 809
Воткинск - 1 271
Глазов - 1 488
Можга - 1 175
Сарапул - 1 029
Завьяловский район - 1 676
Алнашский район – 592
Балезинский район - 448
Вавожский район - 274
Воткинский район - 325
Глазовский район - 254
Граховский район - 184
Дебесский район - 225
Игринский район - 572
Камбарский район - 238
Каракулинский район - 206
Кезский район - 287
Кизнерский район - 324
Киясовский район - 203
Красногорский район - 306
Малопургинский район - 442
Можгинский район - 283
Сарапульский район - 318
Селтинский район - 260
Сюмсинский район - 207
Увинский район - 733
Шарканский район - 443
Юкаменский район - 238
Якшур-Бодьинский район - 420
Ярский район - 248
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