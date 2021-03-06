Карта распространения коронавируса на 6 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 6 марта 2021 года Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба Удмуртии, на утро 6 марта, в Удмуртии коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразилось еще 76 человек. В том числе 6 детей и 19 пенсионеров.

При этом 77 пациентов вылечилось и их выписали.

По статистическим данным оперштаба, за все время пандемии 28 748 жителей Удмуртии болели коронавирусом. 25 432 пациента смогли победить инфекцию и были выписаны. А 364 человека, к сожалению, скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск - 13 809

Воткинск - 1 271

Глазов - 1 488

Можга - 1 175

Сарапул - 1 029

Завьяловский район - 1 676

Алнашский район – 592

Балезинский район - 448

Вавожский район - 274

Воткинский район - 325

Глазовский район - 254

Граховский район - 184

Дебесский район - 225

Игринский район - 572

Камбарский район - 238

Каракулинский район - 206

Кезский район - 287

Кизнерский район - 324

Киясовский район - 203

Красногорский район - 306

Малопургинский район - 442

Можгинский район - 283

Сарапульский район - 318

Селтинский район - 260

Сюмсинский район - 207

Увинский район - 733

Шарканский район - 443

Юкаменский район - 238

Якшур-Бодьинский район - 420

Ярский район - 248

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