Пьяный 58-летний житель Удмуртии зарезал свою сожительницу

Женщина скончалась на месте Фото: pixabay.com

58-летний житель Киясовского района подозревается в убийстве своей 44-летней сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствием установлено, что 2 марта 2021 года мужчина и женщина распивали спиртные напитки в доме у погибшей. Вечером между ними произошел конфликт на бытовой почве. Во время ссоры подозреваемый взял нож и ударил им пострадавшую в область груди. Она скончалась на месте от полученных ранений.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, которое возбудили против жителя Удмуртии. Сотрудники правоохранительных органов уже произвели осмотр места происшествия. На данный момент проводятся допросы свидетелей. Также назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы.

Мужчина находится на свободе, но следователи готовят материла для заключения его под стражу.

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