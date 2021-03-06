Фонд ЖКХ дополнительно выделил 441 млн рублей Удмуртии на расселение аварийного жилья

В 2021 году в ускоренном режиме должны расселить 16 тысяч квадратных метров аварийного жилья Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фонд ЖКХ рассмотрел и одобрил заявку Удмуртии на выделение дополнительно 441 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в 2021 году. При чем 90,8 млн уже поступили в республику и за счет этого 56 человек улучшили свои жилищные условия с начала года. Таким образом с января расселено 626 квадратных метров аварийного жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сразу скажу, что это не дополнительные деньги к тем 3,5 млрд рублей, которые выделяются из Фонда на реализацию действующей программы. Это средства из этой же суммы, просто мы пошли ускоренными темпами, - отмечает министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Также министр отметил, что в 2021 году в ускоренном режиме должны расселить 16 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Таким образом переселят 863 человека

Напомним, в 2021 году под программу попали граждане, которые проживают в 14 муниципальных образованиях разных районов республики. В ноябре 2020 года Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 440 миллионов рублей Удмуртии на расселение аварийного жилья. Кстати, собственники могут самостоятельно купить новую квартиру на деньги, которые им возместят по программе. Или же въехать в уже купленные для расселения квартиры.

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