19 фактов фиктивной регистрации граждан выявили в Удмуртии

Выявили 104 факта умышленной порчи или потери паспорта Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии прошел первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Регистрация», в ходе которого сотрудники правоохранительных органов проверили соблюдение правил регистрации граждан. Было выявлено 19 фактов фиктивной регистрации граждан. Сейчас по данным фактам проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Кроме того было обнаружено 230 административных правонарушения. В их число входят проживание без регистрации - 17 фактов, и умышленная порча или потеря паспорта - 104 факта.

Так, было проверено 670 мест проживания и пребывания граждан, в том числе общежития и гостиницы. Документы досмотрели у 720 граждан, а еще проверили 24 должностных лица, ответственных за регистрацию.

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