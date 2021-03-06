16 аварийно-опасных участков дорог планируют осветить в Удмуртии в 2021 году

Фото: пресс-служба министерства транспорта Удмуртии

В Удмуртии благодаря статистике УГИБДД МВД по региону определили 16 аварийно-опасных участков дорог, которые будут освещены в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.

Работы по установке освещения начнутся уже летом. Сейчас готовят проекты благоустройства объектов. Работы по установке наружного освещения будут выполняться по контрактам «жизненного» цикла. То есть подрядчик должен будет следить за содержанием объекта еще в ближайшие несколько лет.

5 дорог осветят за счет средств национального проекта. А на остальные 11 объектов выделены деньги из республиканского бюджета. В ближайшее время работы начнутся на следующих участках:

- село Яган - региональная автодорога Малая Пурга- Нижнее Кечево;

- у села Сигаево - региональная дорога Сарапул-Каракулино;

- у деревни Пастухово - региональная автодорога Ижевск-Сарапул;

- поворот на Люлли.

После чего приступят к освещению остальных объектов, среди которых:

- перекресток с Объездной г. Глазов;

- перекресток Объездной г. Воткинск и ул. Пугачева;

- участок региональной автодороги, проходящей через с. Каракулино;

- участок региональной автодороги Сарапул-Каракулино по с. Мостовое;

- участок региональной автодороги Каракулино-Красный Бор по д. Нырганда.

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