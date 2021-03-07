Двух пенсионеров пришлось спасать из собственных квартир в Ижевске

Оба пенсионера были обнаружены живыми Фото: www.instagram.com/pssudm/

В четверг, 4 марта, спасателям Удмуртии пришлось вызволять двух пожилых ижевчан из собственных квартир. Для этого в одном случае пришлось применять альпинистское снаряжение и забираться через окно, в другом случае – вскрывать входную дверь. Информацию и фото спасатели разместили в своем Инстаграме.

Фото: www.instagram.com/pssudm/

Пенсионеры – мужчина 1950 года рождения и женщина 1940 года рождения оказались в затруднительной ситуации. Мужчина несколько дней не выходил на связь, и спасатели отряда особого риска в присутствии сотрудников полиции открыли двери. Мужчину обнаружили живым. А женщина вызвала помощь сама – она упала и не смогла подняться. Попав в квартиру, сотрудники республиканского поисково-спасательного отряда передали женщину бригаде медиков.

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