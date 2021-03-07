В ночь с 6 на 7 марта на улице Холмогорова в Ижевске произошло повреждение трубопровода

В Ижевске случился очередной излив воды Фото: Амир Закиров

В Ижевске на улице Холмогорова возле перекрестка с улицей Удмуртской произошло повреждение водопровода. О порыве написали очевидцы в соцсетях ночью с 6 на 7 марта.

Аварию подтвердили в пресс-службе «Ижводоканала». Из-за порыва около 5:00 была временно прервана подача воды в трамвайно-троллейбусный парк, однако водоснабжение жилых домов не прекращалось.

На работы по устранению последствий была направлена аварийно-восстановительная бригада виз пяти человек.

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