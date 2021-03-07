Пожилой мужчина выпал из окна многоэтажки в Ижевске

Падение с высоты окончилось для пенсионера смертью Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

Трагедия произошла в Ижевске в субботу, 6 марта. В группе «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия» очевидцы разместили фото многоэтажки, из окна которой выпал пожилой мужчина.

Как подтвердили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Удмуртии, ижевчанин упал с восьмого этажа после 20:00. Мужчина погиб на месте.

В пресс-службе МВД по Удмуртии прокомментировали, что это был пенсионер 1937 года рождения. Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка.

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