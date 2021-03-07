Участником тракторного биатлона в Удмуртии стал Пьер Нарцисс из «Фабрики звезд»

В основном соревновались мужчины, но среди участников были и четыре женщины Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Соревнования по тракторному биатлону в Воткинском районе Удмуртии завершились 6 марта, об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Состязания, включающие в себя мастерство вождения трактора МТЗ-82 и стрельбу из спортивной винтовки, проводятся в регионе с 2018 года. С тех пор эти игры стремительно набирают популярность.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В этом году участие приняли 53 гонщика, из Удмуртии, Беларуси, Татарстана, Башкортостана, а также Свердловской и Ростовской областей. Среди соревнующихся были четыре женщины, для которых организовали отдельный заезд.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Всеобщее внимание привлек музыкант Пьер Нарцисс «Фабрики звезд». Он не только стал гостем соревнований, но и сел за руль трактора, сообщив, что собирается приобрести себе подобный транспорт.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Кроме того, игры посетила аграрный дипломат посольства Чехии в России Никола Грушкова, которая призналась, что видит подобные состязания впервые, и выразила уверенность, что это не последний ее визит в Удмуртию.

Победителями соревнований стали:

Среди мужчин

1 место - Семен Косачев (с. Камское, Воткинский район)

2 место - Евгений Васильев (Дебесский район)

3 место - Вячеслав Егоров (Малопургинский район)

Среди женщин

1 место - Елена Шерстобитова (Кизнерский район)

2 место - Марина Панькова (Воткинский район)

3 место - Дария Зарипова (Ижевск)

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