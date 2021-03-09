Коронавирусом в Удмуртии за прошедшие сутки заразилось 72 человека

Вакцину от коронавируса уже получили 31 097 человек в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии на утро 9 марта зарегистрировано 72 новых случая коронавирусной инфекции.Среди заразившихся четверо детей и восемнадцать пенсионеров.Об этом сообщает оперштаб региона.

При это выздоровевших в республике больше, чем заболевших - 75 человек.

На данный момент в Удмуртии уже выявлено 28 972 случая коронавирусной инфекции среди жителей республики за все время пандемии. Из них 25 660 смогли победить болезнь, а 365 человек, к сожалению скончались.

Лаборатории Удмуртии сделали 902 878 тестов на COVID-19. Только за последние сутки эта цифра выросла на 2 472.исследований.

Отметим, что вакцину от коронавируса уже получили 31 097 человек в Удмуртии.

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