Средний возраст женщин в Удмуртии составляет более 41 года

Девушки выходят замуж в возрасте от 21 до 26 лет Фото: pixabay.com

Удмуртстат опубликовал данные о среднем возрасте женщин в Удмуртии. Сейчас он составляет 41,9 года. В городах эта цифра находится в пределах 41,6 года, а в сельской местности - 42,6 года.

По данным на 1 января 2020 года в регионе проживало 809,6 тыс. женщин. Это 54% от всего населения республики. При этом 68% женщин живут в городах. А их ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году составляла 78,3 года.

Также отмечается, что в среднем девушки выходят замуж в возрасте от 21 до 26 лет. А рожают первенца в 29 лет.

А еще удалось выяснить, что в таких сферах как образование, медицина, соцуслуги, культура, спорт, организация развлечений и торговля работает больше женщин, чем мужчин.

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