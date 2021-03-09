Житель Ижевска зарезал свою бывшую возлюбленную около ее дома

Сейчас следователи добиваются того, чтобы мужчину заключили под стражу Фото: pixabay.com

Утром 7 марта ижевчанин, вооружившись ножом, отправился на работу к своей бывшей 43-летней возлюбленной. Он ждал, когда женщина освободится и отправится домой. После работы до места жительства потерпевшую отвозил служебный автобус, а подозреваемый направился за ним.

Жительница Ижевска вышла на остановке и направилась домой. В этот момент мужчина подбежал к ней и нанес несколько ударов ножом в область груди.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных ранений.

Позже мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело, в рамках которого сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели место происшествия на улице Молодежной и назначили медицинскую и криминалистическую экспертизы. Кроме того, ведется допрос свидетелей.

Сейчас следователи добиваются того, чтобы мужчину заключили под стражу.

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