319 женщин Удмуртии родили после ЭКО в 2020 году

Всего в стационарах республики родилось 14 754 ребенка Фото: pixabay.com

Пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии в канун Международного женского дня подвела итоги работы акушерско-гинекологической службы за 2020 год. Так, в регионе на учет по беременности в минувшем году встала 14 561 женщина. Это на 188 больше, чем в 2019 году. Кроме того, 319 женщин стали мамами после процедуры ЭКО.

Всего в стационарах республики родилось 14 754 ребенка. Из них 127 двоен и 3 тройни. А еще отмечается, что дети стали рождаться крупнее, так, количество новорожденных весом до 1 килограмма уменьшилось с 86 до 72.

В Удмуртии также в 2020 году зафиксировано 1 009 случаев преждевременных родов. А еще благодаря работе врачей 330 женщин республики отказались от аборта. Так, количество абортов снизилось с 3722 до 3019 в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

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