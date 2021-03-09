Видео: единственный в СНГ дресированый жираф выступит в цирке Удмуртии

Его рост составляет 7 метров, а вес - полторы тонны Фото: пресс-служба государственного цирка Удмуртии

В новой программе цирка Удмуртии примет участие 7-метровый жираф Багир. Его вес составляет полторы тонны. Он уже прибыл в Удмуртию и начал репетиции в манеже. Об этом сообщает пресс-служба государственного цирка региона.

- Багир если не единственный в мире, то один из немногих жирафов, которых сегодня можно увидеть на цирковом манеже, - говорится в сообщении.

Кстати, Багир - единственный в России и СНГ жираф, который танцует и выполняет трюки. На видео, которое появилось в официальной группе цирка, показали несколько элементов из программы зверя. Так, он подавал лапу дрессировщику и крутился вокруг себя.

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